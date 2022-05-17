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Росіяни завдали ракетного удару по Чернігівщині, є загиблі і багато поранених

Олена РощінаВівторок, 17 травня 2022, 08:33

Вранці 17 травня по селищу Десна у Чернігівській області було завдано ракетного удару, внаслідок якого є загиблі та поранені. 

Джерело: голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Пряма мова: "Рано-вранці ворог наніс ракетні удари по селищу Десна. Там працюють рятувальники, правоохоронні органи. Попередньо в нас є загиблі і багато поранених". 

Деталі: Точну кількість жертв Чаус назвати не зміг.

Він наголосив, що "війна не пішла з Чернігівщини", тому закликав бути пильними і звертати увагу на сигнали повітряної тривоги.

Довідка: Селище Десна розташоване близько до межі Київської області. Поруч із ним є навчальний центр Збройних сил України "Десна". 

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Цьому передувало: В ніч на 17 травня росіяни обстріляли ракетами об’єкт військової інфраструктури на території Яворівського району Львівської області. 

Російські загарбники вийшли з Чернігівської області 4 квітня, 5 квітня українські прикордонники вже вийшли на державний кордон України у Чернігівський області.

Теми: Чернігівська областьвійна
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