В окупації Маріуполь чекає свавілля кадировців - радник мера

Українська влада отримала опосередковане підтвердження, що майже знищений російськими обстрілами Маріуполь окупанти планують віддати на поталу "кадировцям".

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "Стають потрохи зрозумілими частини пазлу, що окупанти планують робити з Маріуполем. та хто буде умовним "куратором відновлення". Наші джерела з оточення Іващенка (гауляйтер, призначений окупантами -ред) повідомляли, про "шефство" від Чечні.

Через те, що Маріуполь виявився занадто недружнім та неціоналістичним. Тому для залякування та придушення спротиву планується віддати місто кадировцям. З портом та правом мародерства. Тепер ми фіксуємо часткове підтвердження".

Деталі: За даними Андрющенка, 17 травня у заблокованому російськими загарбниками місті вперше відбулася робоча зустріч за участю окупаційної адміністрації, депутата ДержДуми РФ Сабліна (куратор окупації Маріуполя з 2014 року), Адамом Делімхановим та Ахмедом Долгаєвим.

Які є по суті частиною політичної влади Чечні. Обговорювали плани щодо "відновлювання Маріуполя".

"Кадировці поводились як господарі, та сам графік зустрічі скоріше нагадував оцінку та інвентаризацію того, що залишилось. Аніж щось, схоже на "плани по відновленню", - вказує радник мера.