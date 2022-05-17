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В окупації Маріуполь чекає свавілля кадировців - радник мера

Валентина РоманенкоВівторок, 17 травня 2022, 14:14
В окупації Маріуполь чекає свавілля кадировців - радник мера

Українська влада отримала опосередковане підтвердження, що майже знищений російськими обстрілами Маріуполь окупанти планують віддати на поталу "кадировцям".

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "Стають потрохи зрозумілими частини пазлу, що окупанти планують робити з Маріуполем. та хто буде умовним "куратором відновлення". Наші джерела з оточення Іващенка (гауляйтер, призначений окупантами -ред) повідомляли, про "шефство" від Чечні.

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Через те, що Маріуполь виявився занадто недружнім та неціоналістичним. Тому для залякування та придушення спротиву планується віддати місто кадировцям. З портом та правом мародерства. Тепер ми фіксуємо часткове підтвердження".

Деталі: За даними Андрющенка, 17 травня у заблокованому російськими загарбниками місті вперше відбулася робоча зустріч за участю окупаційної адміністрації, депутата ДержДуми РФ Сабліна (куратор окупації Маріуполя з 2014 року), Адамом Делімхановим та Ахмедом Долгаєвим.

Які є по суті частиною політичної влади Чечні. Обговорювали плани щодо "відновлювання Маріуполя".

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"Кадировці поводились як господарі, та сам графік зустрічі скоріше нагадував оцінку та інвентаризацію того, що залишилось. Аніж щось, схоже на "плани по відновленню", - вказує радник мера.

Теми: Маріуполь
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