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В оккупации Мариуполь ждет произвол кадыровцев – советник мэра

Валентина РоманенкоВторник, 17 мая 2022, 14:14
В оккупации Мариуполь ждет произвол кадыровцев – советник мэра

Украинские власти получили косвенное подтверждение, что почти уничтоженный российскими обстрелами Мариуполь оккупанты планируют отдать в распоряжение "кадыровцам".

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: Становятся понемногу понятными части пазла, что оккупанты планируют делать с Мариуполем. и кто будет условным "куратором восстановления".

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Потому что Мариуполь оказался слишком недружественным и националистическим. Поэтому для устрашения и подавления сопротивления планируется отдать город кадыровцам. С портом и правом мародерства. Теперь мы фиксируем частичное подтверждение".

Детали: По данным Андрющенко, 17 мая в заблокированном российскими захватчиками городе впервые состоялась рабочая встреча с участием оккупационной администрации, депутата ГосДумы РФ Саблина (куратор оккупации Мариуполя с 2014 года), Адама Делимханова и Ахмеда Долгаева.

Которые являются по существу частью политической власти Чечни. Обсуждали планы по "восстановлению Мариуполя".

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"Кадыровцы вели себя как хозяева, и сам график встречи скорее напоминал оценку и инвентаризацию того, что осталось. И никак не похоже на "планы по восстановлению", - указывает советник мэра.

Темы: Мариуполь
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