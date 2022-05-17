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Шотландія хоче у НАТО, якщо стане незалежною

"Європейська правда"Вівторок, 17 травня 2022, 14:52

Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен заявила, що інтеграція до НАТО стане важливим питанням після здобуття незалежності.

Про це повідомляє The Independent, передає Європейська правда.

Стерджен під час виступу у Вашингтоні сказала, що війна в Україні зміцнила її віру в те, що незалежна Шотландія повинна приєднатися до НАТО попри її опір ядерній зброї та бажання відмовитися від британських засобів стримування Trident.

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Також голова шотландського уряду та лідерка Шотландської національної партії заявила, що вступ до НАТО "стане наріжним каменем" політики безпеки незалежної Шотландії.

Проте не всі політичні сили згодні з цим рішенням. Один із лідерів партії "Зелених" Патрік Харві заявив, що його політична сила проти членства.

Стерджен наголошує, що новий референдум про незалежність Шотландії може відбутися наприкінці 2023 року. Проте згоди центральної влади Великої Британії на його проведення ще немає. Останній такий референдум відбувся у 2014 році, коли 55% людей, які прийшли на дільниці, не захотіли відокремлюватися від Великої Британії.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, глава МЗС Швеції підписала заявку на вступ до НАТО. Напередодні уряд Швеції офіційно ухвалив рішення про те, що країна після близько 200 років нейтралітету подасть заявку на членство в НАТО.

Теми: НАТОВелика Британія
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