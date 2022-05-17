Шотландия хочет в НАТО, если станет независимой

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что интеграция в НАТО станет важным вопросом после обретения независимости.

Об этом сообщает The Independent, передает Европейская правда.

Стерджен во время выступления в Вашингтоне сказала, что война в Украине укрепила ее веру в то, что независимая Шотландия должна присоединиться к НАТО, несмотря на ее сопротивление ядерному оружию и желание отказаться от британских средств сдерживания Trident.

Также глава шотландского правительства и лидер Шотландской национальной партии заявила, что вступление в НАТО "станет краеугольным камнем" политики безопасности независимой Шотландии.

Не все политические силы согласны с этим решением. Один из лидеров партии "Зеленых" Патрик Харви заявил, что его политическая сила против членства.

Стерджен отмечает, что новый референдум о независимости Шотландии может пройти в конце 2023 года. Однако согласия центральных властей Великобритании на его проведение еще нет. Последний подобный референдум состоялся в 2014 году, когда 55% проголосовавших не захотели отделяться от Великобритании.

Как сообщалось ранее, глава МИД Швеции подписала заявку на вступление в НАТО.