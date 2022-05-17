Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Шотландия хочет в НАТО, если станет независимой

"Европейская правда"Вторник, 17 мая 2022, 14:52

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что интеграция в НАТО станет важным вопросом после обретения независимости.

Об этом сообщает The Independent, передает Европейская правда.

Стерджен во время выступления в Вашингтоне сказала, что война в Украине укрепила ее веру в то, что независимая Шотландия должна присоединиться к НАТО, несмотря на ее сопротивление ядерному оружию и желание отказаться от британских средств сдерживания Trident.

Также глава шотландского правительства и лидер Шотландской национальной партии заявила, что вступление в НАТО "станет краеугольным камнем" политики безопасности независимой Шотландии.

Не все политические силы согласны с этим решением. Один из лидеров партии "Зеленых"  Патрик Харви заявил, что его политическая сила против членства.

Стерджен отмечает, что новый референдум о независимости Шотландии может пройти в конце 2023 года. Однако согласия центральных властей Великобритании на его проведение еще нет. Последний подобный референдум состоялся в 2014 году, когда 55% проголосовавших не захотели отделяться от Великобритании.

Как сообщалось ранее, глава МИД Швеции подписала заявку на вступление в НАТО.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: НАТОВеликобритания
Главное сегодня

Аналитики: РФ могла дать согласие на эвакуацию из "Азовстали", чтобы провозгласить Мариуполь своим

СМИ выяснили, что хочет Турция за снятие вето на расширение НАТО

ВИДЕОЗеленский процитировал Чаплина на Каннском кинофестивале: зал аплодировал стоя

ВОЗ волнуется, что Мариуполем может распространиться холера

Вице-премьер РФ приехал в Херсонскую область навязывать "российскую семью"

Восстановление в обмен на реформы: СМИ раскрыли план ЕС по послевоенной отстройке Украины

Все новости...
НАТО
Лавров уже говорит, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО "ничего не меняет"
Глава МИД Швеции подписала заявку на вступление в НАТО
В Финляндии сообщили, как может быть принято историческое решение о вступлении в НАТО
Последние новости
07:03
В Днепре сработала ПВО
06:53
Враг сосредоточился на удержании позиций, но на Донбассе наступает – возведение Генштаба
06:15
Большинство бригад ТРО воюют — начальник штаба Теробороны
05:48
Австралия наложила санкции на Киву
05:10
Аналитики: РФ могла дать согласие на эвакуацию из "Азовстали", чтобы провозгласить Мариуполь своим
04:25
Гайдай: Россияне уже боятся идти на Белогоровку, Северский Донец не форсируют
03:40
Мелитополь: Партизаны убили российских военных высокого ранга — ОВА
02:45
Запорожье: Построили рубежи для защиты города
02:00
СМИ: США и Европа разрабатывают маршруты для вывоза украинского зерна
01:30
В Госдепе не видят оснований для разговоров с Лавровым
Все новости...