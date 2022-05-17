З'явилося відео евакуації важкопоранених бійців з "Азовсталі"

Маріупольська міська рада оприлюднила відео евакуації поранених захисників Маріуполя з "Азовсталі".

Джерело: міськрада в Telegram

Деталі: На записі, чиє авторство не вказується, чоловічки в камуфляжі та з білими пов’язками (використовують російські війська –ред.) обшукують поранених та бійців, які несуть їх на ношах.

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Українські захисники – з рюкзаками. В кінці відео показано, що пораненим роблять перев’язку. На останніх кадрах українські бійці - в автобусах.

Що передувало: Віцепрем'єрка Ірина Верещук зазначила, що гуманітарна операція з порятунку українських захисників Маріуполя триває.

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В інтересах збереження життів 16 травня було евакуйовано 52 важкопоранених українських військовослужбовців. Вказано, що після стабілізації їх стану планується обмін на російських військовополонених.

Триває робота над подальшими етапами гуманітарної операції.