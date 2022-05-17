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З'явилося відео евакуації важкопоранених бійців з "Азовсталі"

Валентина РоманенкоВівторок, 17 травня 2022, 15:05

Маріупольська міська рада оприлюднила відео евакуації поранених захисників Маріуполя з "Азовсталі".

Джерело: міськрада в Telegram

Деталі: На записі, чиє авторство не вказується, чоловічки в камуфляжі та з білими пов’язками (використовують російські війська –ред.) обшукують поранених та бійців, які несуть їх на ношах.

Українські захисники – з рюкзаками. В кінці відео показано, що пораненим роблять перев’язку. На останніх кадрах українські бійці - в автобусах.

Що передувало: Віцепрем'єрка Ірина Верещук зазначила, що гуманітарна операція з порятунку українських захисників Маріуполя триває.

В інтересах збереження життів 16 травня було евакуйовано 52 важкопоранених українських військовослужбовців. Вказано, що після стабілізації їх стану планується обмін на російських військовополонених.

ВІДЕО ДНЯ

Триває робота над подальшими етапами гуманітарної операції.

Теми: Маріупольвійна
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