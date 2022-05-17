Операція порятунку захисників Маріуполя з Азовсталі триває

Гуманітарна операція з порятунку українських захисників Маріуполя триває.

Джерело: віце-прем'єрка Ірина Верещук

Пряма мова: "Азовсталь: гуманітарна операція триває.



В інтересах збереження життів вчора було евакуйовано 52 важкопоранених наших військовослужбовців. Після стабілізації їх стану ми їх обміняємо на російських військовополонених.



Працюємо над подальшими етапами гуманітарної операції. Дасть Бог, все буде добре".

Деталі: Пресслужба Нацгвардії оприлюднила фото поранених бійців, яких вдалося вивезти з "Азовсталі".

Що передувало: 16 травня російське Міноборони повідомило про досягнення домовленості про вивезення поранених українських військових із заблокованого комбінату "Азовсталь" у Маріуполі на окуповану територію.

Пізніше командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив, що захисники Маріуполя виконали завдання, і що він хоче зберегти життя підлеглим.

ВІДЕО ДНЯ

Увечері агентство Reuters повідомило, що з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі виїхали автобуси з українськими військовими.

Також увечері Генштаб ЗСУ заявив, що гарнізон "Маріуполь" виконав поставлене бойове завдання, командирам підрозділів віддано наказ зберегти життя особового складу.