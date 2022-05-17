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Появилось видео эвакуации тяжелораненых бойцов из "Азовстали"

Валентина РоманенкоВторник, 17 мая 2022, 15:05

Мариупольский городской совет обнародовал видео эвакуации раненых защитников Мариуполя из "Азовстали".

Источник: горсовет в Telegram

Детали: На записи, чье авторство не указывается, человечки в камуфляже и с белыми повязками (используют российские войска –ред.) обыскивают раненых и бойцов, несущих их на носилках.

Украинские защитники – с рюкзаками. В конце видео показано, что раненым делают перевязку. На последних кадрах украинские бойцы – в автобусах.

Что предшествовало: Вице-премьер Ирина Верещук отметила, что гуманитарная операция по спасению украинских защитников Мариуполя продолжается.

В интересах сохранения жизней 16 мая были эвакуированы 52 тяжелораненых украинских военнослужащих. Указано, что после стабилизации их состояния планируется обмен на российских военнопленных.

ВИДЕО ДНЯ

Продолжается работа над последующими этапами гуманитарной операции.

Темы: Мариупольвойна
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