Появилось видео эвакуации тяжелораненых бойцов из "Азовстали"

Мариупольский городской совет обнародовал видео эвакуации раненых защитников Мариуполя из "Азовстали".

Источник: горсовет в Telegram

Детали: На записи, чье авторство не указывается, человечки в камуфляже и с белыми повязками (используют российские войска –ред.) обыскивают раненых и бойцов, несущих их на носилках.

Украинские защитники – с рюкзаками. В конце видео показано, что раненым делают перевязку. На последних кадрах украинские бойцы – в автобусах.

Что предшествовало: Вице-премьер Ирина Верещук отметила, что гуманитарная операция по спасению украинских защитников Мариуполя продолжается.

В интересах сохранения жизней 16 мая были эвакуированы 52 тяжелораненых украинских военнослужащих. Указано, что после стабилизации их состояния планируется обмен на российских военнопленных.

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Продолжается работа над последующими этапами гуманитарной операции.