Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Появилось видео эвакуации тяжелораненых бойцов из "Азовстали"

Валентина РоманенкоВторник, 17 мая 2022, 15:05
Появилось видео эвакуации тяжелораненых бойцов из Азовстали

Мариупольский городской совет обнародовал видео эвакуации раненых защитников Мариуполя из "Азовстали".

Источник: горсовет в Telegram

Детали: На записи, чье авторство не указывается, человечки в камуфляже и с белыми повязками (используют российские войска –ред.) обыскивают раненых и бойцов, несущих их на носилках.

Реклама:

Украинские защитники – с рюкзаками. В конце видео показано, что раненым делают перевязку. На последних кадрах украинские бойцы – в автобусах.

Что предшествовало: Вице-премьер Ирина Верещук отметила, что гуманитарная операция по спасению украинских защитников Мариуполя продолжается.

ВИДЕО ДНЯ

В интересах сохранения жизней 16 мая были эвакуированы 52 тяжелораненых украинских военнослужащих. Указано, что после стабилизации их состояния планируется обмен на российских военнопленных.

Продолжается работа над последующими этапами гуманитарной операции.

Темы: Мариупольвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

Все новости...
Мариуполь
Путин "открыл" школу в разбомбленном Мариуполе: к диктатору вывели ребенка, чтобы "поблагодарил"
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Последние новости
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
Все новости...
Реклама: