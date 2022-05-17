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Президент Фінляндії вірить у подолання розбіжностей з Туреччиною щодо НАТО

Вівторок, 17 травня 2022, 15:08

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що його країна і Швеція повинні мати можливість досягти угоди з Туреччиною щодо заперечень Анкари проти їх приєднання до НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Заяви з Туреччини дуже швидко змінилися і стали жорсткішими протягом останніх кількох днів. Але я впевнений, що за допомогою конструктивних дискусій ми вирішимо ситуацію", - сказав президент Саулі Нііністьо під час звернення до парламенту Швеції.

Нііністьо сказав, що місяць тому розмовляв телефоном з президентом Туреччини Таїпом Ердоганом і що тоді він схвально говорив про членство Фінляндії та Швеції в НАТО.

"Але за останній тиждень заяви стали несприятливими. Це означає, що ми повинні продовжувати наші дискусії. Я оптиміст" - заявив фінський президент.

Туреччина стверджує, що Швеція та Фінляндія приховують осіб, які, за її словами, пов’язані з групами, які вона вважає терористами, а саме з бойовиками Робітничої партії Курдистану (РПК) і послідовниками Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроби державного перевороту 2016 року.

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила в суботу напередодні переговорів зі своїм турецьким колегою на зустрічі НАТО в Берліні, що Швеція, як і решта Європейського Союзу, вважає РПК терористичною організацією.

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Виступаючи на пресконференції в понеділок, Ердоган також заявив, що Туреччина виступатиме проти заявок на НАТО від тих, хто ввів проти неї санкції. Швеція і Фінляндія ввели ембарго на експорт зброї Туреччині після її вторгнення в Сирію в 2019 році.

Проте наскільки великою перешкодою будуть заперечення Туреччини, ще невідомо.

Нагадаємо, 17 травня міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде підписала заявку на вступ країни до Північноатлантичного альянсу.

Теми: ФінляндіяТуреччинаНАТО
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