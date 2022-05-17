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Президент Финляндии верит в преодоление разногласий с Турцией по НАТО

Вторник, 17 мая 2022, 15:08

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна и Швеция должны иметь возможность достичь соглашения с Турцией по поводу возражений Анкары против их присоединения к НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Заявления из Турции очень быстро изменились и ужесточились за последние несколько дней. Но я уверен, что с помощью конструктивных дискуссий мы разрешим ситуацию", - сказал Ниинисте во время обращения в парламент Швеции.

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Ниинисте сказал, что месяц назад разговаривал по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и что тогда он одобрительно говорил о членстве Финляндии и Швеции в НАТО.

"Но за последнюю неделю заявления стали неблагоприятными. Это значит, что мы должны продолжать наши дискуссии. Я оптимист", – заявил финский президент.

Турция утверждает, что Швеция и Финляндия скрывают лиц, которые, по ее словам, связаны с группами, считающимися террористическими, а именно с боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК) и последователями Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

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Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила в субботу накануне переговоров со своим турецким коллегой на встрече НАТО в Берлине, что Швеция, как и остальные Европейские Союзы, считает РПК террористической организацией.

Выступая на пресс-конференции в понедельник, Эрдоган также заявил, что Турция будет выступать против заявок в НАТО от тех, кто ввел против нее санкции. Швеция и Финляндия ввели эмбарго на экспорт оружия Турции после его вторжения в Сирию в 2019 году.

Однако насколько большим препятствием будут возражения Турции, неизвестно.

Напомним, 17 мая министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в Североатлантический альянс.

Темы: ФинляндияТурцияНАТО
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