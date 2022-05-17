Парламент Фінляндії проголосував за подання заявки на членство у НАТО

Парламент Фінляндії абсолютною більшістю голосів підтримав подання заявки на членство своєї країни в НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Helsingin Sanomat.

За подання заявки проголосували 188 депутатів, лише 8 були проти.

Ніхто з депутатів не утримався, троє були відсутні на засіданні.

"Сильна підтримка з боку парламенту керівництва держави у просуванні членства Фінляндії в НАТО. За те, щоб подати заявку на членство, висловилися 188 депутатів, проти – 8. Довга і стабільна лінія зовнішньої політики та політики безпеки, яка прагне до консенсусу, діє й сьогодні", – прокоментувала результат голосування прем'єрка Санна Марін.

Президент Саулі Нііністьо, за яким фінальне рішення про подання заявки, найімовірніше ухвалить його дистанційно, перебуваючи з візитом у Швеції на запрошення короля Карла XVI Густава.

Якщо заявка буде подана і отримає схвалення у парламентах усіх країн-членів НАТО, для фінального затвердження знову відбудеться голосування у парламенті Фінляндії. Комітет з конституційних питань ще вирішує, чи на цей випадок потрібна буде звичайна більшість, чи щонайменш дві третини голосів. Втім, дебати засвідчили потужну підтримку депутатів і отримання такої кількості голосів не має бути проблемою.

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Уряд Швеції 16 травня офіційно ухвалив рішення про те, що країна після близько 200 років нейтралітету подасть заявку на членство в НАТО.

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