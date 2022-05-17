Парламент Финляндии проголосовал за подачу заявки на членство в НАТО

Парламент Финляндии абсолютным большинством голосов поддержал подачу заявки на членство своей страны в НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Helsingin Sanomat.

За подачу заявки проголосовали 188 депутатов, только восемь были против.

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Никто из депутатов не воздержался, трое отсутствовали на заседании.

"Сильная поддержка со стороны парламента руководства государства в продвижении членства Финляндии в НАТО. За то, чтобы подать заявку на членство, высказались 188 депутатов, против – 8. Долгая и стабильная линия внешней политики и политики безопасности, стремящаяся к консенсусу, действует и сегодня", – прокомментировала результат голосования премьер Санна Марин.

Президент Саули Ниинисте, за которым теперь финальное решение о подаче заявки, вероятнее всего примет его дистанционно, находясь с визитом в Швеции по приглашению короля Карла XVI Густава.

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Если заявка будет подана и получит одобрение в парламентах всех стран-членов НАТО, для финального утверждения снова состоится голосование в парламенте Финляндии. Комитет по конституционным вопросам еще решает, нужно ли на этот случай обычное большинство, или по меньшей мере две трети голосов. Впрочем, дебаты показали мощную поддержку депутатов и получение такого количества голосов не должно быть проблемой.

Правительство Швеции 16 мая официально приняло решение о том, что страна после около 200 лет нейтралитета подаст заявку на членство в НАТО.

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