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На Донеччині ракетою вдарили по Бахмуту: зруйновано будинок, є загиблий, поранено дитину

Катерина ТищенкоВівторок, 17 травня 2022, 16:47
На Донеччині ракетою вдарили по Бахмуту: зруйновано будинок, є загиблий, поранено дитину
Бахмут, 17 травня, фото з Telegram Кириленка

Внаслідок ракетного удару росіян у Бахмуті Донецької області зруйнувано конструкції будинку з п'ятого по перший поверх, з-під завалів дістали тяжко поранену 9-річну дитину і щонайменше одну загиблу людину.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, ДСНС

 
фото ДСНС

Дослівно: "Тяжко поранену 9-річну дитину і щонайменше одну загиблу людину дістали рятувальники ДСНС із-під завалів п'ятиповерхівки у Бахмуті.

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Ракетний удар, якого завдали росіяни, зруйнував конструкції будинку з п'ятого по перший поверх.

Крім того, у багатоповерхівці зайнялася пожежа, її на даний час вже вдалося приборкати".

 
фото ДСНС

Деталі: Кириленко не виключив, що під завалами можуть перебувати люди, наразі рятувальники продовжують розбирати завали.

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Разом з тим, у ДСНС повідомили, що обстріл Бахмута стався у вівторок о 13:30.

 

Дослівно ДСНС: "17 травня о 13:30 у м. Бахмут внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання у п’ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого в другому під’їзді відбувся обвал конструктивних елементів будинку з п’ятого по перший поверхи з послідуючим загоранням.

О 15:20 пожежу у будинку локалізовано на площі 60 м кв. Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано дитину (2013 р.н., стан середньої тяжкості) та вилучено тіло 1 особи, роботи тривають".

Теми: Донецька областьвійна
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