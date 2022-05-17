В Донецкой области ракетой ударили по Бахмуту: разрушен дом, есть погибший, ранен ребенок

В результате ракетного удара россиян в Бахмуте Донецкой области разрушены конструкции дома с пятого по первый этаж, из-под завалов извлекли тяжело раненого 9-летнего ребенка и по меньшей мере одного погибшего человека.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, ГСЧС

фото ГСЧС

Дословно: "Тяжело раненого 9-летнего ребенка и по меньшей мере одного погибшего человека извлекли спасатели ГСЧС из-под завалов пятиэтажки в Бахмуте.

Ракетный удар, нанесенный россиянами, разрушил конструкции дома с пятого по первый этаж.

Кроме того, в многоэтажке начался пожар, его в настоящее время уже удалось обуздать".

фото ГСЧС

Детали: Кириленко не исключил, что под завалами могут находиться люди, спасатели продолжают разбирать завалы.

Вместе с тем, в ГСЧС сообщили, что обстрел Бахмута произошел во вторник в 13:30.

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фото ГСЧС

Дословно ГСЧС: "17 мая в 13:30 в г. Бахмут в результате ракетных обстрелов произошло попадание в пятиэтажный жилой дом, в результате чего во втором подъезде произошел обвал конструктивных элементов дома с пятого по первый этаж с последующим возгоранием.

В 15:20 пожар в доме локализован на площади 60 м кв. Подразделениями ГСЧС из-под завалов спасен ребенок (2013 г.р., состояние средней тяжести) и изъято тело 1 человека, работы продолжаются".