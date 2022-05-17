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Посольство Ізраїлю повернулось до Києва

Мазуренко Альона Вівторок, 17 травня 2022, 18:35
Фото: Бродський у telegram

Посольство Ізраїлю відновило роботу у Києві. 

Джерело: повідомлення відомства у Twitter

Дослівно: "Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський підняв ізраїльський прапор біля будівлі посольства Ізраїлю в Україні у Києві".

Деталі: Крім того, Бродський взяв участь у церемонії прощання із першим президентом України Леонідом Кравчуком.

Теми: ІзраїльКиїввійна
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