Посольство Ізраїлю повернулось до Києва

Фото: Бродський у telegram

Посольство Ізраїлю відновило роботу у Києві.

Джерело: повідомлення відомства у Twitter

Дослівно: "Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський підняв ізраїльський прапор біля будівлі посольства Ізраїлю в Україні у Києві".

Реклама:

Деталі: Крім того, Бродський взяв участь у церемонії прощання із першим президентом України Леонідом Кравчуком.

Посол Ізраїлю в Україні @michael_brodsk підняв ізраїльський 🇮🇱 прапор біля будівлі посольства @IsraelinUkraine у ​​Києві 🇺🇦. pic.twitter.com/ekQQpfpIhD — Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) May 17, 2022