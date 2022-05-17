Посольство Ізраїлю повернулось до Києва
Вівторок, 17 травня 2022, 18:35
Посольство Ізраїлю відновило роботу у Києві.
Джерело: повідомлення відомства у Twitter
Дослівно: "Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський підняв ізраїльський прапор біля будівлі посольства Ізраїлю в Україні у Києві".
Деталі: Крім того, Бродський взяв участь у церемонії прощання із першим президентом України Леонідом Кравчуком.
Посол Ізраїлю в Україні @michael_brodsk підняв ізраїльський 🇮🇱 прапор біля будівлі посольства @IsraelinUkraine у Києві 🇺🇦. pic.twitter.com/ekQQpfpIhD— Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) May 17, 2022