Посольство Ізраїлю повернулось до Києва

Фото: Бродський у telegram

Посольство Ізраїлю відновило роботу у Києві.

Джерело: повідомлення відомства у Twitter

Дослівно: "Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський підняв ізраїльський прапор біля будівлі посольства Ізраїлю в Україні у Києві".

Деталі: Крім того, Бродський взяв участь у церемонії прощання із першим президентом України Леонідом Кравчуком.