Посольство Израиля вернулось в Киев

Посольство Израиля возобновило работу в Киеве.

Источник: сообщение ведомства в Twitter

Дословно: "Посол Израиля в Украине Михаил Бродский поднял израильское знамя у здания посольства Израиля в Украине в Киеве".

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Детали: Кроме того, Бродский принял участие в церемонии прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.

Посол Ізраїлю в Україні @michael_brodsk підняв ізраїльський 🇮🇱 прапор біля будівлі посольства @IsraelinUkraine у ​​Києві 🇺🇦. pic.twitter.com/ekQQpfpIhD — Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) May 17, 2022