Посольство Израиля вернулось в Киев

Посольство Израиля возобновило работу в Киеве.

Источник: сообщение ведомства в Twitter

Дословно: "Посол Израиля в Украине Михаил Бродский поднял израильское знамя у здания посольства Израиля в Украине в Киеве".

Детали: Кроме того, Бродский принял участие в церемонии прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.