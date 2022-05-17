Посольство Израиля вернулось в Киев
Вторник, 17 мая 2022, 18:35
Посольство Израиля возобновило работу в Киеве.
Источник: сообщение ведомства в Twitter
Дословно: "Посол Израиля в Украине Михаил Бродский поднял израильское знамя у здания посольства Израиля в Украине в Киеве".
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Детали: Кроме того, Бродский принял участие в церемонии прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.
Посол Ізраїлю в Україні @michael_brodsk підняв ізраїльський 🇮🇱 прапор біля будівлі посольства @IsraelinUkraine у Києві 🇺🇦. pic.twitter.com/ekQQpfpIhD— Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) May 17, 2022
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