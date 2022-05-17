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Посольство Израиля вернулось в Киев

Мазуренко Алена Вторник, 17 мая 2022, 18:35
Фото: Бродский в telegram

Посольство Израиля возобновило работу в Киеве.

Источник: сообщение ведомства в Twitter

Дословно: "Посол Израиля в Украине Михаил Бродский поднял израильское знамя у здания посольства Израиля в Украине в Киеве".

Детали: Кроме того, Бродский принял участие в церемонии прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.

Темы: ИзраильКиеввойна
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