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Глава МЗС Фінляндії підписав заявку на вступ країни до НАТО

"Європейська правда"Вівторок, 17 травня 2022, 18:58

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто  підписав заявку країни на вступ до НАТО.

Про це повідомило видання Helsingin Sanomat, пише "Європейська правда".

"Ось лист до генерального секретаря НАТО Столтенберга", – сказав Хаавісто під час церемонії.

У листі до НАТО Фінляндія висловлює зацікавленість у початку переговорів про членство.

"Ось брюссельський лист готовий, сподіваюся, пошта дійде", - пожартував Хаавісто після підписання.

Раніше у вівторок міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде підписала заявку на вступ країни до Північноатлантичного альянсу.

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Очікується, що обидві країни передадуть НАТО свої заявки у середу 18 травня.

Фінляндія і Швеція, які десятиліттями дотримувалися принципу неприєднання до військових союзів, змінили своє рішення після вторгнення Росії в Україну.

Вступ до НАТО в обох країнах підтримують як політики, так і суспільство.

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Теми: ФінляндіяНАТО
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