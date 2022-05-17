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Глава МЗС Фінляндії підписав заявку на вступ країни до НАТО

"Європейська правда"Вівторок, 17 травня 2022, 18:58
Глава МЗС Фінляндії підписав заявку на вступ країни до НАТО

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто  підписав заявку країни на вступ до НАТО.

Про це повідомило видання Helsingin Sanomat, пише "Європейська правда".

"Ось лист до генерального секретаря НАТО Столтенберга", – сказав Хаавісто під час церемонії.

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У листі до НАТО Фінляндія висловлює зацікавленість у початку переговорів про членство.

"Ось брюссельський лист готовий, сподіваюся, пошта дійде", - пожартував Хаавісто після підписання.

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Раніше у вівторок міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде підписала заявку на вступ країни до Північноатлантичного альянсу.

Очікується, що обидві країни передадуть НАТО свої заявки у середу 18 травня.

Фінляндія і Швеція, які десятиліттями дотримувалися принципу неприєднання до військових союзів, змінили своє рішення після вторгнення Росії в Україну.

Вступ до НАТО в обох країнах підтримують як політики, так і суспільство.

Читайте також Двері НАТО відкриваються: що змінює для України вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу

Теми: ФінляндіяНАТО
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