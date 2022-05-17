Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление страны в НАТО
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал заявку на вступление страны в НАТО.
Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat, пишет "Европейская правда".
"Вот письмо к генеральному секретарю НАТО Столтенбергу", – сказал Хаависто во время церемонии.
Historian havinaa. Suomen ulkoministeri @Haavisto allekirjoittaa Suomen @NATO hakemuksen @TarjaHalonen muotokuvan vieressä (seinällä takana). Kannatti elää, että tämän päivän näki. #turpo pic.twitter.com/LE3ofo0E7w— Markku Läärä 🇸🇪🇪🇪🇫🇮 Слава Україні! (@MarkkuLaara) May 17, 2022
В письме НАТО Финляндия выражает заинтересованность в начале переговоров о членстве.
"Вот брюссельское письмо готово, надеюсь, почта дойдет", - пошутил Хаависто после подписания.
Ранее во вторник министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в Североатлантический альянс.
Ожидается, что обе страны передадут НАТО свои заявки в среду 18 мая.
Финляндия и Швеция, десятилетиями соблюдавшие принцип неприсоединения к военным союзам, изменили свое решение после вторжения России в Украину.
Вступление в НАТО в обеих странах поддерживают как политики, так и общество.