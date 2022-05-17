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Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление страны в НАТО

"Европейская правда"Вторник, 17 мая 2022, 18:58
Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление страны в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал заявку на вступление страны в НАТО.

Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat, пишет "Европейская правда".

"Вот письмо к генеральному секретарю НАТО Столтенбергу", – сказал Хаависто во время церемонии.

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В письме НАТО Финляндия выражает заинтересованность в начале переговоров о членстве.

"Вот брюссельское письмо готово, надеюсь, почта дойдет", - пошутил Хаависто после подписания.

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Ранее во вторник министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в Североатлантический альянс.

Ожидается, что обе страны передадут НАТО свои заявки в среду 18 мая.

Финляндия и Швеция, десятилетиями соблюдавшие принцип неприсоединения к военным союзам, изменили свое решение после вторжения России в Украину.

Вступление в НАТО в обеих странах поддерживают как политики, так и общество.

Темы: ФинляндияНАТО
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