США запустили новий проєкт зі збору доказів воєнних злочинів Росії в Україні

Державний департамент США у вівторок оголосив про запуск нової програми зі збору та аналізу доказів воєнних злочинів та інших звірств, скоєних Росією в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на заяву пресслужби Держдепу.

У заяві сказано, що так звана "Обсерваторія конфліктів" займатиметься документуванням, перевіркою та розповсюдженням доказів дій російських військ в Україні з відкритих джерел.

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"Обсерваторія конфліктів" аналізуватиме та зберігатиме загальнодоступну та комерційно доступну інформацію, включаючи супутникові знімки та інформацію, що розповсюджується через соціальні мережі, відповідно до міжнародних правових стандартів. Інформація може знадобитися для майбутніх цивільних і кримінальних судових процесів у відповідних юрисдикціях.

Онлайн-платформа публічно публікуватиме документацію "Обсерваторії конфліктів", щоб допомогти спростувати зусилля Росії з дезінформації та пролити світло на злочини.

Ця програма створюється з початковими інвестиціями у розмірі 6 мільйонів доларів США, а в майбутньому фінансування надходитиме від Європейської ініціативи демократичної стійкості (EDRI). У березні Білий дім оголосив про виділення EDRI не менше 320 мільйонів доларів для зміцнення демократичної стійкості, просування зусиль щодо боротьби з корупцією та заохочення дотримання прав людини в Україні та регіоні.

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"Обсерваторія конфліктів" - це спільний проєкт Esri, провідної компанії, що займається географічними інформаційними системами, Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, Смітсонівської ініціативи з порятунку культури та PlanetScape Ai.

Уряд США також надав ініціативі комерційні супутникові знімки та очікує,, що інші міжнародні партнерські організації приєднаються до реалізації програми.

Звіти та аналізи будуть доступні онлайн на веб-сайті ConflictObservatory.org.

У вівторок прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан повідомив, що направив в Україну групу з 42 слідчих, судових експертів і допоміжного персоналу для розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людства.

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