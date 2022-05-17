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США запустили новый проект по сбору доказательств военных преступлений России в Украине

"Европейская правда"Вторник, 17 мая 2022, 21:41

Государственный департамент США во вторник объявил о запуске новой программы по сбору и анализу доказательств военных преступлений и других зверств, совершенных Россией в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление пресс-службы Госдепа.

В заявлении говорится, что так называемая "Обсерватория конфликтов" будет заниматься документированием, проверкой и распространением доказательств действий российских войск в Украине из открытых источников.

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"Обсерватория конфликтов" будет анализировать и сохранять общедоступную и коммерчески доступную информацию, включая спутниковые снимки и информацию, распространяемую в соцсетях, в соответствии с международными правовыми стандартами. Информация может потребоваться для будущих гражданских и уголовных процессов в соответствующих юрисдикциях.

Онлайн-платформа будет публично публиковать документацию "Обсерватории конфликтов", чтобы помочь опровергнуть усилия России по дезинформации и пролить свет на преступления.

Эта программа создается с первоначальными инвестициями в размере 6 миллионов долларов США, а в будущем финансирование будет поступать от Европейской инициативы демократической устойчивости (EDRI). В марте Белый дом объявил о выделении EDRI не менее 320 миллионов долларов для укрепления демократической устойчивости, продвижения усилий по борьбе с коррупцией и поощрения соблюдения прав человека в Украине и регионе.

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"Обсерватория конфликтов" - это совместный проект Esri, ведущей компании, занимающейся географическими информационными системами, Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, Смитсоновской инициативы по спасению культуры и PlanetScape Ai.

Правительство США также предоставило инициативе коммерческие спутниковые снимки и ожидает, что другие международные партнерские организации присоединятся к реализации программы.

Отчеты и анализы будут доступны онлайн на веб-сайте ConflictObservatory.org.

Во вторник прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил, что направил в Украину группу из 42 следователей, судебных экспертов и вспомогательного персонала для расследования военных преступлений и преступлений против человечества.

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Темы: СШАРосcия
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