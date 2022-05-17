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У ВООЗ хвилюються, що Маріуполем може поширитись холера

Мазуренко Альона Вівторок, 17 травня 2022, 22:28
фото: Маріупольська міськрада

Регіональна директорка з надзвичайних ситуацій ВООЗ Доріт Ніцан заявила, що через зруйновану систему водопостачання в Маріуполі можливе поширення інфекційних захворювань, зокрема холери.

Джерело: регіональна директорка з надзвичайних ситуацій Всесвітьної організації охорони здоров’я Доріт Ніцан на пресконференції в Києві 17 травня, "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Ми отримали інформацію від неурядових організацій, які працюють там, що там (у Маріуполі – ред.) на вулицях просто болото, і каналізаційна вода змішується з питною.

Це величезна небезпека поширення багатьох інфекцій включно з холерою. Ми пам’ятаємо, що до 2011 року були випадки холери в Маріуполі, і ми готуємося".

Деталі: За словами Ніцан, водопостачання в Маріуполі "частково відновлене", але багато трубопроводів зруйновані.

Вона додала, що ВООЗ готує протихолерні комплекти та вакцини, а також співпрацює з іншими неурядовими організаціями для допомоги жителям на окупованій території.

У міськраді відзначили, що російська армія знищила більшу частину Маріуполя, вбила більше 20 тисяч людей, а ті, хто вижили, й досі без ліків, світла, водопостачання та достатньої кількості їжі.

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Передісторія: 

  • Українська влада отримала опосередковане підтвердження, що майже знищений російськими обстрілами Маріуполь окупанти планують віддати на поталу "кадировцям".

Теми: Маріупольвійназдоров'я
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