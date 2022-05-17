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ВОЗ волнуется, что Мариуполем может распространиться холера

Алена МазуренкоВторник, 17 мая 2022, 22:28
ВОЗ волнуется, что Мариуполем может распространиться холера
фото: Мариупольский городской совет

Региональный директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Дорит Ницан заявила, что из-за разрушенной системы водоснабжения в Мариуполе возможно распространение инфекционных заболеваний, в частности холеры.

Источник: региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан на пресс-конференции в Киеве 17 мая, "Радио Свобода"

Прямая речь: "Мы получили информацию от неправительственных организаций, работающих там, что там (в Мариуполе – ред.) на улицах просто болото, и канализационная вода смешивается с питьевой.

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Это огромная опасность распространения многих инфекций, включая холеру. Мы помним, что до 2011 года были случаи холеры в Мариуполе и мы готовимся".

Детали: По словам Ницан, водоснабжение в Мариуполе "частично восстановлено", но многие трубопроводы разрушены.

Она добавила, что ВОЗ готовит противохолерные комплекты и вакцины, а также сотрудничает с другими неправительственными организациями, чтобы помочь жителям на оккупированной территории.

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В горсовете отметили, что российская армия уничтожила большую часть Мариуполя, убила более 20 тысяч человек, а выжившие до сих пор без лекарств, света, водоснабжения и достаточного количества пищи.

Предыстория:

  • Украинские власти получили косвенное подтверждение, что почти уничтоженный российскими обстрелами Мариуполь оккупанты планируют отдать в распоряжение "кадыровцам".

Темы: Мариупольвойназдоровье
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