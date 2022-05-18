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Макрон — Зеленському: У червні Єврорада розгляне заявку України на членство в ЄС

Середа, 18 травня 2022, 00:29

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив президенту Володимиру Зеленському, що заявка України на членство в ЄС буде розглянута на засіданні Євроради у червні.

Джерело: Єлисейський палац за підсумками розмови Макрона та Зеленського

Деталі: Крім того, Макрон розпитав Зеленського про ситуацію   у Маріуполі, доки триває евакуація людей з заводу "Азовсталь", та про потреби України і, як зазначається, "підтвердив свою повну рішучість реагувати на всі прохання про підтримку, висловлені Україною, зокрема щодо оборонної техніки, палива, гуманітарної допомоги, економічної та фінансової підтримки, а також боротися з безкарністю".

Макрон підтвердив, що Франція продовжуватиме постачати зброю і це постачання збільшуватиметься найближчими тижнями, так само, як і постачання гуманітарної допомоги.

Президенти також обговорили гарантії безпеки, які Париж може надати Києву, щоб забезпечити дотримання суверенітету та територіальної цілісності України, та можливі шляхи вирішення проблеми експорту українського зерна.

Нагадаємо

  • 28 лютого, через 4 дні після початку російської агресії, Україна офіційно подала до Брюсселя заявку про вступ до ЄС та висловила сподівання, що ЄС, зважаючи на обставини, зможе швидко розпочати процедуру.
  • Єврокомісія надасть думку щодо можливості України набути статусу кандидата в члени ЄС до кінця червня, після чого Європейська рада зможе розпочати дискусію з цього питання.

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