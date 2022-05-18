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Макрон — Зеленскому: В июне Евросовет рассмотрит заявку Украины на членство в ЕС

Среда, 18 мая 2022, 00:29
Макрон — Зеленскому: В июне Евросовет рассмотрит заявку Украины на членство в ЕС
ФОТО: GETTY

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил президенту Владимиру Зеленскому, что заявка Украины на членство в ЕС будет рассмотрена на заседании Евросовета в июне.

Источник: Елисейский дворец по итогам разговора Макрона и Зеленского

Детали: Кроме того, Макрон расспросил Зеленского о ситуации в Мариуполе, пока идет эвакуация людей с завода "Азовсталь", и о потребностях Украины и, как отмечается, "подтвердил свою полную решимость реагировать на все просьбы о поддержке, высказанные Украиной, в частности, относительно оборонной техники, топлива, гуманитарной помощи, экономической и финансовой поддержки, а также бороться с безнаказанностью".

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Макрон подтвердил, что Франция будет продолжать поставлять оружие и эти поставки будут увеличиваться в ближайшие недели, так же, как и поставки гуманитарной помощи.

Президенты также обсудили гарантии безопасности, которые Париж может предоставить Киеву, чтобы обеспечить соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины, и возможные пути решения проблемы экспорта украинского зерна.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • 28 февраля, через четыре дня после начала российской агрессии, Украина официально подала в Брюссель заявку о вступлении в ЕС и выразила надежду, что Евросоюз, учитывая обстоятельства, сможет начать процедуру.
  • Еврокомиссия предоставит мнение о возможности Украины приобрести статус кандидата в члены ЕС до конца июня, после чего Европейский совет сможет начать дискуссию по этому вопросу.

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