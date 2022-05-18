Запоріжжя: Збудували рубежі для захисту міста
Середа, 18 травня 2022, 02:45
У Запорізькій області завершили будувати дві лінії фортифікаційних споруд для оборони міста.
Джерело: Запорізька ОВА
Деталі: Як зазначається, захисний рубіж зроблений із урахуванням усіх вимог до подібних інженерних оборонних ліній.
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Нагадаємо: Як повідомив міністр оборони Олексій Резніков, у Запорізькій області російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони.