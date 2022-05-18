Запоріжжя: Збудували рубежі для захисту міста

У Запорізькій області завершили будувати дві лінії фортифікаційних споруд для оборони міста.

Джерело: Запорізька ОВА

Деталі: Як зазначається, захисний рубіж зроблений із урахуванням усіх вимог до подібних інженерних оборонних ліній.

Нагадаємо: Як повідомив міністр оборони Олексій Резніков, у Запорізькій області російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони.