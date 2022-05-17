Росія за всіма ознаками готується до довготривалої війни – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія за всіма ознаками готується до довготривалої війни проти України, накопичуючи ресурси й зводячи оборонні фортифікації на захоплених територіях.

Джерело: виступ міністра Резнікова у Раді закордонних справ ЄС на рівні міністрів оборони за участю Генерального секретаря НАТО

Пряма мова Резнікова: "За багатьма ознаками Росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції. Війна переходить у затяжну фазу. Ми бачимо, як на Херсонщині, у Запорізькій області російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони.

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Кожен день війни приносить жертви серед наших військових та величезні страждання цивільного населення. Особливо – на тимчасово захоплених Росією територіях. Весь світ бачив, що відбулося у Бучі. Такі самі "бучі" зараз відбуваються скрізь, де стоять російські війська. Наших людей викрадають, катують, вбивають.

Війна руйнує українську економіку. З кожним днем збільшується потреба у ресурсах на відновлення. Затягування війни спричиняє ризик глобальної продовольчої кризи, а також чергової міграційної кризи.

З огляду на це ми хочемо перемогти ворога і звільнити наші території у найкоротший термін. Не дати Росії затягнути конфлікт.

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Тому ми дуже зацікавлені отримувати міжнародну допомогу, купувати зброю максимально швидко та у потрібних кількостях. Нам потрібні танки, бронемашини, засоби ураження на довгих дистанціях (реактивні системи залпового вогню, важка артилерія, авіація, ракети). Ми прагнемо зберегти життя наших людей".

Деталі: Резніков додав, що, за даними української розвідки, Росія наразі застосовує проти України загальне угруповання військ чисельністю 167 тисяч військових (з урахуванням резервів).

Станом на 17 травня, безпосередньо на полі бою розгорнуто 91 батальйонно-тактичну групу. Ще близько 55 БТГр росіяни можуть розгорнути з резервів, а також перекинути після відновлення 1-2 місяців ті угруповання, які зазнали втрат під час першого етапу війни.

Резніков наполягає, що російські війська переважають українські Збройні сили в контексті важкого озброєння, передусім в реактивних системах залпового вогню і ствольній артилерії. Однак, у разі покращення координації з боку країн-партнерів, включно з США, Великою Британією, ЄС, Японією, Австралією, Туреччиною тощо, є шанс на швидкий наступ українських військ і звільнення територій.

Міністр запропонував партнерам розподілити поставки зброї на коротко-, середньо- і довгострокові, аби українська влада могла коректно планувати свої сили і навчання персоналу.

Всі сторони зустрічі погодилися на тому, що єдино прийнятним завершенням війни буде відновлення суверенітету й територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.

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