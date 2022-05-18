Запорожье: Построили рубежи для защиты города
Среда, 18 мая 2022, 02:45
В Запорожской области завершили строительство двух линий фортификационных сооружений для обороны города.
Источник: Запорожская ОВА
Детали: Как отмечается, защитный рубеж сделан с учетом всех требований к подобным инженерным оборонным линиям.
Напомним: Как сообщил министр обороны Алексей Резников, в Запорожской области российские оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне.
ВИДЕО ДНЯ