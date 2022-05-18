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Запорожье: Построили рубежи для защиты города

Анастасия КалатурСреда, 18 мая 2022, 02:45

В Запорожской области завершили строительство двух линий фортификационных сооружений для обороны города.

Источник: Запорожская ОВА

Детали: Как отмечается, защитный рубеж сделан с учетом всех требований к подобным инженерным оборонным линиям.

Напомним: Как сообщил министр обороны Алексей Резников, в Запорожской области российские оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне.

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Темы: Запорожье
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