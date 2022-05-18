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Більшість бригад ТРО воюють — начальник штабу Тероборони

Анастасія КалатурСереда, 18 травня 2022, 06:15
ФОТО: GETTY

Із 32 бригад тероборони 25 - воюють в повному складі або частково.

Джерело: начальник штабу Тероборони ЗСУ Сергій Собко, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Воїни підрозділів територіальної оборони практично з першого дня повномасштабної агресії росії ведуть активну участь у бойових діях проти ворога. Сьогодні з 32 бригад територіальної оборони вже близько 25 бригад в повному складі або частково беруть участь у бойових діях".

Деталі: Зазначається, що тероборонці відіграли важливу роль в обороні і звільненні Київської, Чернігівської, Сумської областей, в обороні Маріуполя.

Що передувало: Два дні тому в Харківській області один із батальйонів територіальної оборони відтіснив російських військових та вийшов до ділянки державного кордону з РФ. 

Нагадаємо: Сили територіальної оборони є складовою ЗСУ разом з іншими родами військ, підпорядковуються Головнокомандувачу ЗСУ і виконують його накази. Підрозділи та частини сил тероборони можуть залучатися до виконання завдань територіальної оборони та бойових завдань по всій території України.

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