Більшість бригад ТРО воюють — начальник штабу Тероборони

Із 32 бригад тероборони 25 - воюють в повному складі або частково.

Джерело: начальник штабу Тероборони ЗСУ Сергій Собко, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Воїни підрозділів територіальної оборони практично з першого дня повномасштабної агресії росії ведуть активну участь у бойових діях проти ворога. Сьогодні з 32 бригад територіальної оборони вже близько 25 бригад в повному складі або частково беруть участь у бойових діях".

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Деталі: Зазначається, що тероборонці відіграли важливу роль в обороні і звільненні Київської, Чернігівської, Сумської областей, в обороні Маріуполя.

Що передувало: Два дні тому в Харківській області один із батальйонів територіальної оборони відтіснив російських військових та вийшов до ділянки державного кордону з РФ.

Нагадаємо: Сили територіальної оборони є складовою ЗСУ разом з іншими родами військ, підпорядковуються Головнокомандувачу ЗСУ і виконують його накази. Підрозділи та частини сил тероборони можуть залучатися до виконання завдань територіальної оборони та бойових завдань по всій території України.