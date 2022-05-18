Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Більшість бригад ТРО воюють — начальник штабу Тероборони

Анастасія КалатурСереда, 18 травня 2022, 06:15
Більшість бригад ТРО воюють — начальник штабу Тероборони
ФОТО: GETTY

Із 32 бригад тероборони 25 - воюють в повному складі або частково.

Джерело: начальник штабу Тероборони ЗСУ Сергій Собко, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Воїни підрозділів територіальної оборони практично з першого дня повномасштабної агресії росії ведуть активну участь у бойових діях проти ворога. Сьогодні з 32 бригад територіальної оборони вже близько 25 бригад в повному складі або частково беруть участь у бойових діях".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що тероборонці відіграли важливу роль в обороні і звільненні Київської, Чернігівської, Сумської областей, в обороні Маріуполя.

Що передувало: Два дні тому в Харківській області один із батальйонів територіальної оборони відтіснив російських військових та вийшов до ділянки державного кордону з РФ. 

Нагадаємо: Сили територіальної оборони є складовою ЗСУ разом з іншими родами військ, підпорядковуються Головнокомандувачу ЗСУ і виконують його накази. Підрозділи та частини сил тероборони можуть залучатися до виконання завдань територіальної оборони та бойових завдань по всій території України.

ВІДЕО ДНЯ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Останні новини
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
Усі новини...
Реклама: