Большинство бригад ТРО воюют — начальник штаба Теробороны

Из 32 бригад теробороны 25 – воюют в полном составе или частично.

Источник: начальник штаба Теробороны ВСУ Сергей Собко, цитируемый "Укринформом"

Прямая речь: "Воины подразделений территориальной обороны практически с первого дня полномасштабной агрессии россии активно участвуют в боевых действиях против врага. Сегодня из 32 бригад территориальной обороны уже около 25 бригад в полном составе или частично участвуют в боевых действиях".

Детали: Отмечается, что тероборонцы сыграли немаловажную роль в обороне и освобождении Киевской, Черниговской, Сумской областей, в обороне Мариуполя.

Что предшествовало: Два дня назад в Харьковской области один из батальонов территориальной обороны оттеснил российских военных и вышел на участок государственной границы с РФ.

Напомним: Силы территориальной обороны являются составной частью ВСУ вместе с другими родами войск, подчиняются Главнокомандующему ВСУ и выполняют его приказы. Подразделения и части сил терробороны могут вовлекаться в выполнение задач территориальной обороны и боевых задач по всей территории Украины.