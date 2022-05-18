Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Держдумі пропонують зробити радянський прапор державним прапором Росії

Ірина БалачукСереда, 18 травня 2022, 08:21
Фото regnum.ru

Так званий депутат Держдуми від Криму Михайло Шеремет запропонував визнати прапор СРСР, який у РФ називають прапором Перемоги, новим державним прапором Росії.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Шеремета: "Сьогодні західні країни фактично оголосили війну прапору Перемоги, повсюдно забороняючи його. Вони бояться цього символу, оскільки червоний прапор перемоги нагадує їм про велич нашого народу і нашу велику перемогу. Я думаю, що настав час визнати прапор Перемоги нашим державним прапором".

Деталі: Депутат повторив кремлівські наративи про те, що під ним "діди воювали" під час Другої світової війни, а сьогодні під ним армія РФ нібито "протистоїть неонацистам, які відродилися в Україні та вміло приховували довгі роки своє обличчя в західних країнах".

Шеремет підкреслив, що пишається російським триколором, але вважає, що на нинішньому етапі розвитку Росії, як ніколи актуальним є прапор Перемоги, як "символ супердержави, що відроджується".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяСРСР
Головне сьогодні

РосЗМІ: 89 бійців з "Азовсталі" доставили до Таганрогу

Зеленський запевнив мешканців окупованих міст: Україна повернеться

Пропагандисти РФ взяли паузу: не знають, як реагувати на поразки

У Держдумі РФ погрожують Україні ракетними ударами по штабах за обстріли прикордонних сіл

Віце-прем'єр РФ запропонував Україні купувати електроенергію із захопленої Запорізької АЕС

Глава Євроради виступив за термінову активізацію процесу розширення ЄС

Усі новини...
Росія
Аналітики: РФ могла дати згоду на евакуацію з "Азовсталі", щоб проголосити Маріуполь своїм
Зеленський: Ракетні обстріли – спроба РФ компенсувати провали на сході та півдні
Росія хоче вийти з СОТ та ВООЗ
Останні новини
01:07
аудіоНад Харківщиною збили російський літак, пілоти катапультувались - радіоперехоплення
00:50
Чехія змінює правила розміщення українських біженців
00:48
Парламент Канади визнав геноцидом депортацію кримських татар
00:39
"Депутінізація" світової економіки та російський дефолт 3.0: економічні підсумки
00:27
Весь вечір росіяни гатили по Сумщині із САУ, мінометів, автоматів, стрілецької зброї – ОВА
00:23
РосЗМІ: 89 бійців з "Азовсталі" доставили до Таганрогу
00:10
США нададуть Україні термінову продовольчу допомогу на $215 млн
00:00
У Курській області РФ знову заявили про обстріл і "вогонь у відповідь"
23:51
Комітет Сенату США підтримав Бріджит Брінк на посаду посла в Україні 
23:37
В Росії вже передумали виходити з ВООЗ
Усі новини...