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У Держдумі пропонують зробити радянський прапор державним прапором Росії

Ірина БалачукСереда, 18 травня 2022, 08:21
У Держдумі пропонують зробити радянський прапор державним прапором Росії
Фото regnum.ru

Так званий депутат Держдуми від Криму Михайло Шеремет запропонував визнати прапор СРСР, який у РФ називають прапором Перемоги, новим державним прапором Росії.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Шеремета: "Сьогодні західні країни фактично оголосили війну прапору Перемоги, повсюдно забороняючи його. Вони бояться цього символу, оскільки червоний прапор перемоги нагадує їм про велич нашого народу і нашу велику перемогу. Я думаю, що настав час визнати прапор Перемоги нашим державним прапором".

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Деталі: Депутат повторив кремлівські наративи про те, що під ним "діди воювали" під час Другої світової війни, а сьогодні під ним армія РФ нібито "протистоїть неонацистам, які відродилися в Україні та вміло приховували довгі роки своє обличчя в західних країнах".

Шеремет підкреслив, що пишається російським триколором, але вважає, що на нинішньому етапі розвитку Росії, як ніколи актуальним є прапор Перемоги, як "символ супердержави, що відроджується".

Передісторія: 

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Теми: РосіяСРСР
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