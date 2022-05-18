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В Госдуме предлагают сделать советский флаг государственным флагом России

Ирина БалачукСреда, 18 мая 2022, 08:21
В Госдуме предлагают сделать советский флаг государственным флагом России
Фото regnum.ru

Так называемый депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил признать флаг СССР, который в РФ называют знаменем Победы, новым государственным флагом России.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Шеремета: "Сегодня западные страны фактически объявили войну знамени Победы, повсеместно запрещая его. Они боятся этого символа, так как красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе. Я думаю, что настало время признать знамя Победы нашим государственным флагом".

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Детали: Депутат повторил кремлевские нарративы о том, что под ним "деды воевали" во время Второй мировой войны, а сегодня под ним армия РФ якобы "противостоит неонацистам, возродившимся на Украине и умело скрывающим долгие годы свое обличие в западных странах".

Шеремет подчеркнул, что гордится российским триколором, но считает, что на нынешнем этапе развития России, как никогда актуально знамя Победы, как "символ возрождающейся супердержавы".

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Темы: РосcияСССР
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