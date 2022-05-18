В Госдуме предлагают сделать советский флаг государственным флагом России

Так называемый депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил признать флаг СССР, который в РФ называют знаменем Победы, новым государственным флагом России.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Шеремета: "Сегодня западные страны фактически объявили войну знамени Победы, повсеместно запрещая его. Они боятся этого символа, так как красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе. Я думаю, что настало время признать знамя Победы нашим государственным флагом".

Детали: Депутат повторил кремлевские нарративы о том, что под ним "деды воевали" во время Второй мировой войны, а сегодня под ним армия РФ якобы "противостоит неонацистам, возродившимся на Украине и умело скрывающим долгие годы свое обличие в западных странах".

Шеремет подчеркнул, что гордится российским триколором, но считает, что на нынешнем этапе развития России, как никогда актуально знамя Победы, как "символ возрождающейся супердержавы".

Предыстория:

Ранее российские СМИ сообщали, что на фоне продолжающейся войны в Украине Кремль начал активно использовать советские символы.