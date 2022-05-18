Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Госдуме предлагают сделать советский флаг государственным флагом России

Ирина БалачукСреда, 18 мая 2022, 08:21
Фото regnum.ru

Так называемый депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил признать флаг СССР, который в РФ называют знаменем Победы, новым государственным флагом России.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Шеремета: "Сегодня западные страны фактически объявили войну знамени Победы, повсеместно запрещая его. Они боятся этого символа, так как красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе. Я думаю, что настало время признать знамя Победы нашим государственным флагом".

Детали: Депутат повторил кремлевские нарративы о том, что под ним "деды воевали" во время Второй мировой войны, а сегодня под ним армия РФ якобы "противостоит неонацистам, возродившимся на Украине и умело скрывающим долгие годы свое обличие в западных странах".

Шеремет подчеркнул, что гордится российским триколором, но считает, что на нынешнем этапе развития России, как никогда актуально знамя Победы, как "символ возрождающейся супердержавы".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияСССР
Главное сегодня

РосСМИ: 89 бойцов с "Азовстали" доставили в Таганрог

Зеленский заверил жителей оккупированных городов: Украина вернется

Пропагандисты РФ взяли паузу: не знают, как реагировать на поражения

В Госдуме РФ угрожают Украине ракетными ударами по штабам за обстрелы пограничных сел

Вице-премьер РФ предложил Украине покупать электроэнергию из захваченной Запорожской АЭС

Глава Евросовета выступил за срочную активизацию процесса расширения ЕС

Все новости...
Росcия
Аналитики: РФ могла дать согласие на эвакуацию из "Азовстали", чтобы провозгласить Мариуполь своим
Зеленский: Ракетные обстрелы – попытка РФ компенсировать провалы на востоке и юге
Россия хочет выйти из ВТО и ВОЗ
Последние новости
00:50
Чехия меняет правила размещения украинских беженцев
00:48
Парламент Канады признал геноцидом депортацию крымских татар
00:39
"Депутинизация" мировой экономики и российский дефолт 3.0: экономические итоги
00:27
Весь вечер россияне били по Сумщине из САУ, минометов, автоматов, стрелкового оружия – ОВА
00:23
РосСМИ: 89 бойцов с "Азовстали" доставили в Таганрог
00:10
США предоставят Украине срочную продовольственную помощь на $215 млн
00:00
В Курской области РФ снова заявили об обстреле и "ответном огне"
23:51
Комитет Сената США поддержал Бриджит Бринк на должность посла в Украине
23:37
В России уже передумали выходить из ВОЗ
23:29
Зеленский заверил жителей оккупированных городов: Украина вернется
Все новости...