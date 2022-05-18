Рудик не бере участі у перемовинах щодо звільнення захисників Маріуполя
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що голова партії "Голос" Кіра Рудик не бере участі в перемовинах щодо евакуації з "Азовсталі". Вона пізніше це підтвердила.
Джерело: Подоляк в коментарі "Українській правді", Рудик у Facebook
Пряма мова Подоляка: "Зрозуміло, що ні. Ніякої Рудик взагалі не було. Не її рівень, не її компетенції. Взагалі дуже дивно, коли з’являються подібні "інформації" чи "помилки журналістів".
Тому що очевидно - без утаємниченого натяку самого, вибачте, політика таке не трапляється. Проста пропозиція до всіх, в тому числі до Рудик - "будь/ласка закінчуйте свої pr-перформанси, бо це дуже шкодить і переговорним процесам, і загрожує життям наших воїнів".
Оновлено: Пізніше сама Рудик повідомила, що не бере участі у перемовинах.
Пряма мова Рудик: "Після багатьох запитів ЗМІ, повідомляю, що я не беру участі у перемовинах щодо евакуації заручників з "Азовсталі".
Мало того, в статті Нью-Йорк Таймс про це нема ні слова.
Зараз дуже чутливий час і критичний момент для складної операції по звільненню наших людей.
Прошу всіх максимально обережно поводитись з інформацією".
Нагадаємо: Раніше видання The New York Times писало, що Рудик бере участь в перемовинах щодо евакуації з "Азовсталі".