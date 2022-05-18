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"Азовсталь": Рудик каже, що бере участь у переговорах і що бійців хочуть вивезти в третю країну

Анастасія КалатурСереда, 18 травня 2022, 07:45
ФОТО: GETTY

Голова партії "Голос" Кіра Рудик розповіла виданню The New York Times, яке послалося на неї як на переговорника, що захисників Маріуполя хочуть доставити до третьої країни.

Джерело: Рудик у The New York Times

Пряма мова: "Ми хочемо доставити їх до третьої країни, наприклад, до Туреччини… Росія зараз проти. Але що ще ми можемо зробити у такій ситуації? Нам доведеться продовжити ці переговори".

Деталі: Рудик сказала, що не впевнена, чи достатньо в Україні полонених для обміну з Росією.

Невідомо, скільки російських військовополонених наразі перебуває під вартою в Україні.

За словами Рудик, Україна отримала гарантії від таких організацій, як Червоний Хрест та ООН, що з евакуйованими солдатами  все буде гаразд. Як зазначається, "це була єдина причина, через яку ми погодилися на це, тому що солдати були готові йти до кінця".

Оновлено: Пізніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів "Українській правді", що  Рудик не бере участі в перемовинах щодо евакуації з "Азовсталі".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 16 травня російське Міноборони повідомило про досягнення домовленості про вивезення поранених українських військових із заблокованого комбінату "Азовсталь" у Маріуполі на окуповану територію
  • Командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив, що захисники Маріуполя виконали завдання, і що він хоче зберегти життя підлеглим.
  • 17 травня віце-прем'єрка Ірина Верещук також заявила, що після стабілізації стану важкопоранених українських військових із "Азовсталі" їх обміняють на російських військовополонених.
  • За даними ЗМІ, понад 250 українських захисників вивезли в колонію в Оленівці, під окупацією російських бойовиків формування так званого "ДНР".

Теми: Маріупольевакуація
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