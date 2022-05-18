"Азовсталь": Рудик каже, що бере участь у переговорах і що бійців хочуть вивезти в третю країну
Голова партії "Голос" Кіра Рудик розповіла виданню The New York Times, яке послалося на неї як на переговорника, що захисників Маріуполя хочуть доставити до третьої країни.
Джерело: Рудик у The New York Times
Пряма мова: "Ми хочемо доставити їх до третьої країни, наприклад, до Туреччини… Росія зараз проти. Але що ще ми можемо зробити у такій ситуації? Нам доведеться продовжити ці переговори".
Деталі: Рудик сказала, що не впевнена, чи достатньо в Україні полонених для обміну з Росією.
Невідомо, скільки російських військовополонених наразі перебуває під вартою в Україні.
За словами Рудик, Україна отримала гарантії від таких організацій, як Червоний Хрест та ООН, що з евакуйованими солдатами все буде гаразд. Як зазначається, "це була єдина причина, через яку ми погодилися на це, тому що солдати були готові йти до кінця".
Оновлено: Пізніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів "Українській правді", що Рудик не бере участі в перемовинах щодо евакуації з "Азовсталі".
Передісторія:
- 16 травня російське Міноборони повідомило про досягнення домовленості про вивезення поранених українських військових із заблокованого комбінату "Азовсталь" у Маріуполі на окуповану територію.
- Командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив, що захисники Маріуполя виконали завдання, і що він хоче зберегти життя підлеглим.
- 17 травня віце-прем'єрка Ірина Верещук також заявила, що після стабілізації стану важкопоранених українських військових із "Азовсталі" їх обміняють на російських військовополонених.
- За даними ЗМІ, понад 250 українських захисників вивезли в колонію в Оленівці, під окупацією російських бойовиків формування так званого "ДНР".