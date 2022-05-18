"Азовсталь": Рудик каже, що бере участь у переговорах і що бійців хочуть вивезти в третю країну

Голова партії "Голос" Кіра Рудик розповіла виданню The New York Times, яке послалося на неї як на переговорника, що захисників Маріуполя хочуть доставити до третьої країни.

Джерело: Рудик у The New York Times

Пряма мова: "Ми хочемо доставити їх до третьої країни, наприклад, до Туреччини… Росія зараз проти. Але що ще ми можемо зробити у такій ситуації? Нам доведеться продовжити ці переговори".

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Деталі: Рудик сказала, що не впевнена, чи достатньо в Україні полонених для обміну з Росією.

Невідомо, скільки російських військовополонених наразі перебуває під вартою в Україні.

За словами Рудик, Україна отримала гарантії від таких організацій, як Червоний Хрест та ООН, що з евакуйованими солдатами все буде гаразд. Як зазначається, "це була єдина причина, через яку ми погодилися на це, тому що солдати були готові йти до кінця".

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Оновлено: Пізніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів "Українській правді", що Рудик не бере участі в перемовинах щодо евакуації з "Азовсталі".

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