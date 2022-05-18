Рудык не участвует в переговорах по освобождению защитников Мариуполя

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что глава партии "Голос" Кира Рудык не участвует в переговорах по эвакуации из "Азовстали". Она позже подтвердила информацию.

Источник: Подоляк в комментарии "Украинской правде", Рудык у Facebook

Прямая речь Подоляка: "Понятно, что нет. Никакой Рудык вообще не было. Не ее уровень, не ее компетенции. Вообще очень странно, когда появляются подобные "информации" или "ошибки журналистов".

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Потому что очевидно - без потаенного намека самого, извините, политика такое не случается. Простое предложение ко всем, в том числе к Рудык – "пожалуйста заканчивайте свои pr-перформансы, потому что это очень вредит и переговорным процессам, и угрожает жизни наших воинов".

Обновлено: Позже сама Рудык сообщила, что не участвует в переговорах.

Прямая речь Рудык: "После многих запросов СМИ сообщаю, что я не участвую в переговорах по эвакуации заложников из "Азовстали".

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Более того, в статье Нью-Йорк Таймс об этом нет ни слова.

Сейчас очень чувствительное время и критический момент для сложной операции по освобождению наших людей.

Прошу всех максимально осторожно обращаться с информацией".

Напомним: Раньше издание The New York Times писало, что Рудык принимает участие в переговорах по эвакуации из "Азовстали".