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Окупанти зруйнували маріупольську синагогу

Роман ПетренкоСереда, 18 травня 2022, 11:29
усі фото міськради маріуполя

Російські війська зруйнували будівлю єврейської громади в Маріуполі, повідомляє мерія.

Джерело: міськрада Маріуполя

Дослівно: "Вкотре підтверджують свій ганебний статус "рашистів". Російські "освободітєлі" знищують усе на своєму шляху та за кількостю воєнних злочинів вже переплюнули нацистів.

Як і німці під час Другої світової війни, вони також руйнують будівлі єврейської громади. У Маріуполі російська армія зруйнувала будівлю "старої синагоги" та приміщення центру громади".

 
 

Нагадаємо: Росіяни забороненими боєприпасами знищили на Донеччині Авдіївську школу №1, яка згоріла вщент.

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Теми: МаріупольєвреївійнаРосія
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