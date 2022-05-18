Окупанти зруйнували маріупольську синагогу

Російські війська зруйнували будівлю єврейської громади в Маріуполі, повідомляє мерія.

Джерело: міськрада Маріуполя

Дослівно: "Вкотре підтверджують свій ганебний статус "рашистів". Російські "освободітєлі" знищують усе на своєму шляху та за кількостю воєнних злочинів вже переплюнули нацистів.

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Як і німці під час Другої світової війни, вони також руйнують будівлі єврейської громади. У Маріуполі російська армія зруйнувала будівлю "старої синагоги" та приміщення центру громади".

Нагадаємо: Росіяни забороненими боєприпасами знищили на Донеччині Авдіївську школу №1, яка згоріла вщент.