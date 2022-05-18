Оккупанты разрушили мариупольскую синагогу
Среда, 18 мая 2022, 11:29
Российские войска разрушили здание еврейской общины в Мариуполе, сообщает мэрия.
Источник: горсовет Мариуполя
Дословно: "В очередной раз подтверждают свой позорный статус "рашистов". Российские "освободители" уничтожают все на своем пути и по количеству военных преступлений уже переплюнули нацистов.
Как и немцы во время Второй мировой войны, они также разрушают постройки еврейской общины. В Мариуполе русская армия разрушила здание "старой синагоги" и помещение центра общества".
Напомним: Россияне запрещенными боеприпасами уничтожили в Донецкой области Авдеевскую школу №1, которая сгорела дотла.
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