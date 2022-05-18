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Оккупанты разрушили мариупольскую синагогу

Роман ПетренкоСреда, 18 мая 2022, 11:29
Оккупанты разрушили мариупольскую синагогу
все фото горсовета мариуполя

Российские войска разрушили здание еврейской общины в Мариуполе, сообщает мэрия.

Источник: горсовет Мариуполя

Дословно: "В очередной раз подтверждают свой позорный статус "рашистов". Российские "освободители" уничтожают все на своем пути и по количеству военных преступлений уже переплюнули нацистов.

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Как и немцы во время Второй мировой войны, они также разрушают постройки еврейской общины. В Мариуполе русская армия разрушила здание "старой синагоги" и помещение центра общества".

 
 

Напомним: Россияне запрещенными боеприпасами уничтожили в Донецкой области Авдеевскую школу №1, которая сгорела дотла.

Темы: МариупольевреивойнаРосcия
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