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ГУР: У російській армії відкрито відмовляються воювати в Україні, ФСБ шпигує

Олена РощінаСереда, 18 травня 2022, 12:53

Російські окупанти все частіше відмовляються від виконання наказів командування проводити активні наступальні дії на території України, заявляють українські розвідники.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР)

Деталі: За даними воєнної розвідки України, попри прихований саботаж, кілька підрозділів 70 гвардійського мотострілецького полку вже відкрито відмовилися брати участь у війні та висунули вимогу повернути їх у місця постійної дислокації. 

За даними ГУР, командири частин всіляко намагаються приховати факти непокори. 

Дослівно ГУР: "Найбільш активних військовослужбовців, які вимагають повернення на територію Росії, сподіваючись на їхню швидку загибель, відправили на найбільш небезпечну ділянку фронту.

Для виявлення та нейтралізації ініціаторів відмови від участі у війні, у відділі ФСБ 58 загальновійськової армії вирішили наповнити підрозділи 70 полку своїми позаштатними агентами та інформаторами".

Деталі: ГУР публікує список особового складу 70 гвардійського мотострілецького полку 42 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії південного військового округу РФ (в/ч 71718), що дислокується в м. Шалі, Чеченська республіка.

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Теми: війнаРосіярозвідка
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