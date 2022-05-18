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ГУР: В российской армии открыто отказываются воевать в Украине, ФСБ шпионит

Елена РощинаСреда, 18 мая 2022, 12:53

Российские оккупанты все чаще отказываются от выполнения приказов командования проводить активные наступательные действия на территории Украины, заявляют украинские разведчики.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР)

Детали: По данным военной разведки Украины, несмотря на скрытый саботаж, несколько подразделений 70 гвардейского мотострелкового полка уже открыто отказались участвовать в войне и потребовали вернуть их в места постоянной дислокации.

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ГУР располагает информацией, что командиры частей всячески пытаются скрыть факты неповиновение.

Дословно ГУР: "Самых активных военнослужащих, которые требуют возвращения на территорию России, надеясь на их скорую гибель, отправили на самый опасный участок фронта.

Для выявления и нейтрализации инициаторов отказа от участия в войне, в отделе ФСБ 58 общевойсковой армии было решено наполнить подразделения 70 полка своими внештатными агентами и информаторами".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: ГУР публикует список личного состава 70 гвардейского мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии южного военного округа РФ (в/ч 71718), дислоцирующегося в г. Шале, Чеченская республика.

Темы: войнаРосcияразведка
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