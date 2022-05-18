Бєлгород заявляє про новий обстріл "з боку України"
Середа, 18 травня 2022, 14:14
Губернатор російського Бєлгорода В'ячеслав Гладков заявив, що одне із сіл обстріляне "з боку України".
Джерело: Гладков в Telegram, паблік "Жерсть Бєлгород"
Деталі: Повідомляється, що село Солохи Бєлгородського району обстріляне з боку України.
Є нібито інформація про одного потерпілого, а також руйнування.
Фото руйнувань та постраждалого не показують. Однак у чатах розповсюджують фото чогось, що "прилетіло до села".
Довідково: Важливо зазначати, що Гладков використовує лише напрямки польоту "з боку України", але не стверджує, що обстріл вели з території України.
Нагадаємо: 17 травня Гладков писав про обстріл з боку України села Безімено.
ВІДЕО ДНЯ