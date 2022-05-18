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Бєлгород заявляє про новий обстріл "з боку України"

Роман ПетренкоСереда, 18 травня 2022, 14:14
російське село солохи на кордоні з Україною

Губернатор російського Бєлгорода В'ячеслав Гладков заявив, що одне із сіл обстріляне "з боку України".

Джерело: Гладков в Telegram, паблік "Жерсть Бєлгород"

Деталі: Повідомляється, що село Солохи Бєлгородського району обстріляне з боку України.

Є нібито інформація про одного потерпілого, а також руйнування.

Фото руйнувань та постраждалого не показують. Однак у чатах розповсюджують фото чогось, що "прилетіло до села".

Довідково: Важливо зазначати, що Гладков використовує лише напрямки польоту "з боку України", але не стверджує, що обстріл вели з території України.

 

Нагадаємо: 17 травня Гладков писав про обстріл з боку України села Безімено.

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Теми: Росіяпропагандавійна
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