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Белгород заявляет о новом обстреле "со стороны Украины"

Роман ПетренкоСреда, 18 мая 2022, 14:14
Белгород заявляет о новом обстреле со стороны Украины
российское село солохи на границе с Украиной

Губернатор российского Белгорода Вячеслав Гладков заявил, что одно из сел обстреляно "со стороны Украины".

Источник: Гладков в Telegram, паблик "Жесть Белгород"

Детали: Сообщается, что село Солохи Белгородского района обстреляно со стороны Украины.

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Есть якобы информация об одном пострадавшем, а также разрушения.

Фото разрушений и пострадавшего не показывают. Однако в пабликах распространяют фото чего-то, что "прилетело в село".

Справка: Важно отметить, что Гладков употребляет только направления полета "со стороны Украины", но не утверждает, что обстрел вели с территории Украины.

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Напомним: 17 мая Гладков писал об обстреле со стороны Украины села Безимено.

Темы: Росcияпропагандавойна
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