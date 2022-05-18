Белгород заявляет о новом обстреле "со стороны Украины"

российское село солохи на границе с Украиной

Губернатор российского Белгорода Вячеслав Гладков заявил, что одно из сел обстреляно "со стороны Украины".

Источник: Гладков в Telegram, паблик "Жесть Белгород"

Детали: Сообщается, что село Солохи Белгородского района обстреляно со стороны Украины.

Есть якобы информация об одном пострадавшем, а также разрушения.

Фото разрушений и пострадавшего не показывают. Однако в пабликах распространяют фото чего-то, что "прилетело в село".

Справка: Важно отметить, что Гладков употребляет только направления полета "со стороны Украины", но не утверждает, что обстрел вели с территории Украины.

Напомним: 17 мая Гладков писал об обстреле со стороны Украины села Безимено.