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У Бєлгородській області РФ знову заявили про обстріл

Катерина ТищенкоВівторок, 17 травня 2022, 20:25
В'ячеслав Гладков, фото з Telegram

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у черговий раз заявив про обстріл України.

Джерело: Гладков у Telegram

Дослівно: "Щойно голова Грайворонського міського округу Геннадій Бондарєв доповів про обстріл з боку України села Безімено. Є один постраждалий – поранення легкого ступеня тяжкості".

Деталі: За словами Гладкова, життю потерпілого нічого не загрожує.

Також він заявив про руйнування, але деталей не уточнив.

Що передувало: Бєлгородська область РФ межує з Луганською, Харківською й Сумською областями України. Це далеко не перший випадок, коли на цій частині Росії заявляють про обстріли.

Так, 15 травня Гладков стверджував, що "з території України" знову стріляли – у селищі Середа мирний житель нібито зазнав поранення.

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Також 17 травня голова Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що прикордонне село Олексіївка було обстріляне з "великокаліберної зброї".

Теми: Росія
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