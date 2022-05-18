На Сумщині скоротили комендантську годину

Із 18 травня комендантська година на території Сумщини буде тривати з 22 до 5 години.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: Живицький нагадав, що під час комендантської години на вулицю виходити можна лише для того, аби потрапити до бомбосховища в разі оголошення повітряної тривоги.

Крім того, військова адміністрація оголосила, що всі перепустки, які дозволяли пересуватися під час комендантської години, видані до 13 травня вважаються нечинними.

З міркувань безпеки наразі вважаються чинними лише перепустки, які були видані після 13 травня.

Передісторія:

Перед цим комендантська година на Сумщині тривала з 21 до 5 години.

Уночі 18 травня окупаційні війська обстріляли населені пункти Сумщини з РСЗВ "Град".

Уранці 17 травня росіяни запустили кілька ракет по Охтирці, поранивши 5 людей.