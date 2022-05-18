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На Сумщині скоротили комендантську годину

Денис КарловськийСереда, 18 травня 2022, 15:25
На Сумщині скоротили комендантську годину
фото ілюстративне: max levin

Із 18 травня комендантська година на території Сумщини буде тривати з 22 до 5 години.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: Живицький нагадав, що під час комендантської години на вулицю виходити можна лише для того, аби потрапити до бомбосховища в разі оголошення повітряної тривоги.

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Крім того, військова адміністрація оголосила, що всі перепустки, які дозволяли пересуватися під час комендантської години, видані до 13 травня вважаються нечинними.

З міркувань безпеки наразі вважаються чинними лише перепустки, які були видані після 13 травня. 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Перед цим комендантська година на Сумщині тривала з 21 до 5 години.
  • Уночі 18 травня окупаційні війська обстріляли населені пункти Сумщини з РСЗВ "Град".
  • Уранці 17 травня росіяни запустили кілька ракет по Охтирці, поранивши 5 людей.

Теми: Сумська областьВоєнний станСуми
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