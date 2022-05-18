На Сумщині скоротили комендантську годину
Середа, 18 травня 2022, 15:25
Із 18 травня комендантська година на території Сумщини буде тривати з 22 до 5 години.
Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький
Деталі: Живицький нагадав, що під час комендантської години на вулицю виходити можна лише для того, аби потрапити до бомбосховища в разі оголошення повітряної тривоги.
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Крім того, військова адміністрація оголосила, що всі перепустки, які дозволяли пересуватися під час комендантської години, видані до 13 травня вважаються нечинними.
З міркувань безпеки наразі вважаються чинними лише перепустки, які були видані після 13 травня.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Перед цим комендантська година на Сумщині тривала з 21 до 5 години.
- Уночі 18 травня окупаційні війська обстріляли населені пункти Сумщини з РСЗВ "Град".
- Уранці 17 травня росіяни запустили кілька ракет по Охтирці, поранивши 5 людей.