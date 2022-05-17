Сумщина: 5 ракет по Охтирці, щонайменше 5 поранених   

На світанку російські війська вдарили ракетами по місту Охтирка у Сумській області, щонайменше п'ятьох людей поранено.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Пряма мова: "Сьогодні близько п'ятої години ранку по Охтирці був ворожий ракетний удар. П'ять російських ракет прилетіли по мирних цивільних об'єктах та спричинили чимало руйнувань.

Загорілися складські приміщення. Ударною хвилею пошкодило вхідні двері до під’їзду двоповерхового будинку, люди були заблоковані всередині. Постраждало чимало приватних будинків.

Удари загалом прийшлися по центральній частині міста і масиву "Дачний". У храмі повибивало вікна.

Постраждав і дитячий садок "Казка". Це той самий, який у перші дні війни бомбили рашисти, тоді тут загинули люди".

Деталі: Від ранкового удару по місту – щонайменше п'ятеро поранених людей.

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