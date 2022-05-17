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Сумщина: 5 ракет по Охтирці, щонайменше 5 поранених   

Олена РощінаВівторок, 17 травня 2022, 09:41
Сумщина: 5 ракет по Охтирці, щонайменше 5 поранених   
Охтирка, руйнування від ракетного удару, фото Дмитра Живицького

На світанку російські війська вдарили ракетами по місту Охтирка у Сумській області, щонайменше п'ятьох людей поранено.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький 

Пряма мова: "Сьогодні близько п'ятої години ранку по Охтирці був ворожий ракетний удар. П'ять російських ракет прилетіли по мирних цивільних об'єктах та спричинили чимало руйнувань.

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Загорілися складські приміщення. Ударною хвилею пошкодило вхідні двері до під’їзду двоповерхового будинку, люди були заблоковані всередині. Постраждало чимало приватних будинків.

Удари загалом прийшлися по центральній частині міста і масиву "Дачний". У храмі повибивало вікна. 

Постраждав і дитячий садок "Казка". Це той самий, який у перші дні війни бомбили рашисти, тоді тут загинули люди".

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Деталі: Від ранкового удару по місту – щонайменше п'ятеро поранених людей.

Напередодні Сумська область зазнала обстрілів із боку Російської Федерації, російська диверсійно-розвідувальна група намагалася прорватися через кордон, але її відкинули. У бою з ДРГ 16 травня загинув прикордонник Олександр Поповченко.

Теми: Сумська областьвійна
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