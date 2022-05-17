Сумщина: 5 ракет по Охтирці, щонайменше 5 поранених   

На світанку російські війська вдарили ракетами по місту Охтирка у Сумській області, щонайменше п'ятьох людей поранено.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Пряма мова: "Сьогодні близько п'ятої години ранку по Охтирці був ворожий ракетний удар. П'ять російських ракет прилетіли по мирних цивільних об'єктах та спричинили чимало руйнувань.

Реклама:

Загорілися складські приміщення. Ударною хвилею пошкодило вхідні двері до під’їзду двоповерхового будинку, люди були заблоковані всередині. Постраждало чимало приватних будинків.

Удари загалом прийшлися по центральній частині міста і масиву "Дачний". У храмі повибивало вікна.

Постраждав і дитячий садок "Казка". Це той самий, який у перші дні війни бомбили рашисти, тоді тут загинули люди".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Від ранкового удару по місту – щонайменше п'ятеро поранених людей.

Напередодні Сумська область зазнала обстрілів із боку Російської Федерації, російська диверсійно-розвідувальна група намагалася прорватися через кордон, але її відкинули. У бою з ДРГ 16 травня загинув прикордонник Олександр Поповченко.