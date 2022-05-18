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В Сумской области сократили комендантский час

Денис КарловскийСреда, 18 мая 2022, 15:25
фото иллюстративное: max levin

С 18 мая комендантский час на территории Сумщины продлится с 22 до 5 часов.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: Живицкий напомнил, что во время комендантского часа на улицу выходить можно лишь для того, чтобы попасть в бомбоубежище в случае объявления воздушной тревоги.

Кроме того, военная администрация объявила, что все пропуски, позволяющие передвигаться во время комендантского часа, выданные до 13 мая считаются недействительными.

Из соображений безопасности сейчас считаются действительными только пропуски, изданные после 13 мая.

Предыстория:

  • Перед этим комендантский час в Сумской области длился с 21 до 5 часов.
  • Ночью 18 мая оккупационные войска обстреляли населенные пункты Сумщины из РСЗО "Град".
  • Утром 17 мая россияне запустили несколько ракет по Ахтырке, ранив 5 человек.

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Темы: Сумская областьВоенное положениеСумы
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