Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ФСБ заявляє про затримання диверсанта та "прихильника українських нацистів"

Роман ПетренкоСереда, 18 травня 2022, 15:31
ФСБ заявляє про затримання диверсанта та прихильника українських нацистів
скріншот

ФСБ повідомляє про затримання в російському Кемерові "прихильника українських нацистів", нібито причетного до пошкодження ліній електропередач.

Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на ФСБ

Дослівно: "У Кемерово затримано громадянина Росії, який є прихильником українських нацистів, причетний до пошкодження двох опор ЛЕП, що спричинило тимчасове відключення електроенергії на лінії електропередач у Кемеровській області".

Реклама:

Деталі: Чим підтверджується його любов до "українських нацистів" і як це пов'язано з Україною – слідство не повідомляє.

У нього вдома нібито знайшли пляшки із запалювальною сумішшю, каністри з бензином, кріпильні болти з ушкоджених ЛЕП, два пневматичні пістолети, перероблені під стрілянину бойовими патронами, два бойові ножі, засоби зв'язку та комунікації, що містять схеми розташування військкоматів та відділень. а також особистий щоденник із рукописними записами, що підтверджують здійснення ним диверсій.

Затриманий нібито дає свідчення.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ФСБРосіяпропагандавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
ФСБ
МЗС відреагувало на чергові затримання кримських татар
Чотирьох громадян Латвії запідозрили в роботі на російську ФСБ
У Британії вважають, що катастрофу з Пригожиним підлаштувала ФСБ
Останні новини
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
Усі новини...
Реклама: