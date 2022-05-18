ФСБ заявляє про затримання диверсанта та "прихильника українських нацистів"

ФСБ повідомляє про затримання в російському Кемерові "прихильника українських нацистів", нібито причетного до пошкодження ліній електропередач.

Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на ФСБ

Дослівно: "У Кемерово затримано громадянина Росії, який є прихильником українських нацистів, причетний до пошкодження двох опор ЛЕП, що спричинило тимчасове відключення електроенергії на лінії електропередач у Кемеровській області".

Деталі: Чим підтверджується його любов до "українських нацистів" і як це пов'язано з Україною – слідство не повідомляє.

У нього вдома нібито знайшли пляшки із запалювальною сумішшю, каністри з бензином, кріпильні болти з ушкоджених ЛЕП, два пневматичні пістолети, перероблені під стрілянину бойовими патронами, два бойові ножі, засоби зв'язку та комунікації, що містять схеми розташування військкоматів та відділень. а також особистий щоденник із рукописними записами, що підтверджують здійснення ним диверсій.

Затриманий нібито дає свідчення.