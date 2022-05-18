Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ФСБ заявляє про затримання диверсанта та "прихильника українських нацистів"

Роман ПетренкоСереда, 18 травня 2022, 15:31
скріншот

ФСБ повідомляє про затримання в російському Кемерові "прихильника українських нацистів", нібито причетного до пошкодження ліній електропередач.

Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на ФСБ

Дослівно: "У Кемерово затримано громадянина Росії, який є прихильником українських нацистів, причетний до пошкодження двох опор ЛЕП, що спричинило тимчасове відключення електроенергії на лінії електропередач у Кемеровській області".

Деталі: Чим підтверджується його любов до "українських нацистів" і як це пов'язано з Україною – слідство не повідомляє.

У нього вдома нібито знайшли пляшки із запалювальною сумішшю, каністри з бензином, кріпильні болти з ушкоджених ЛЕП, два пневматичні пістолети, перероблені під стрілянину бойовими патронами, два бойові ножі, засоби зв'язку та комунікації, що містять схеми розташування військкоматів та відділень. а також особистий щоденник із рукописними записами, що підтверджують здійснення ним диверсій.

Затриманий нібито дає свідчення.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ФСБРосіяпропагандавійна
Головне сьогодні

На чотирьох напрямках наступ і штурмові дії ворога провалені – зведення

аудіоНад Харківщиною збили російський літак, пілоти катапультувались - радіоперехоплення

РосЗМІ: 89 бійців з "Азовсталі" доставили до Таганрогу

Зеленський запевнив мешканців окупованих міст: Україна повернеться

Пропагандисти РФ взяли паузу: не знають, як реагувати на поразки

Кулеба пояснив, що Україна вважатиме перемогою у війні проти Росії

Усі новини...
ФСБ
Активістів, вивезених у Крим, вдається рятувати завдяки корупції російських силовиків – Джемілєв
Хакери ФСБ здійснюють нову кібератаку на Україну
У Росії заявили про затримання "агента СБУ з нацистською літературою"
Останні новини
08:39
Білий дім не поспішає надавати американські РСЗВ, про які просить Київ – Politico
08:35
У Пентагоні відзначають зменшення масштабів дій російської армії в Україні
08:26
фото Росіяни обстріляли Сєвєродонецьк: 4 загиблих
07:52
фотоІз "Градів" та "Ураганів" росіяни стріляли по селу на Дніпропетровщині 
07:45
фотоГубернатор Курської області РФ заявив про повітряну атаку на спиртзавод
07:29
Двоє чоловіків підірвалися на міні росіян у полі на Київщині
07:05
На чотирьох напрямках наступ і штурмові дії ворога провалені – зведення
06:12
фотоМорські піхотинці США показали, як готують гаубиці до відправки в Україну
05:47
Сенат США одноголосно затвердив Бріджит Брінк на посаду посла в Україні
05:22
Японія вирішила збільшити кредитну суму для України до $600 млн – ЗМІ
Усі новини...