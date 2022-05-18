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ФСБ заявляет о задержании диверсанта и "сторонника украинских нацистов"

Роман ПетренкоСреда, 18 мая 2022, 15:31
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ФСБ сообщает о задержании в российском Кемерове "сторонника украинских нацистов", якобы причастного к повреждению линий электропередач.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ

Дословно: "В Кемерово задержан гражданин России, являющийся сторонником украинских нацистов, причастный к повреждению двух опор ЛЭП, повлекшему временное отключение электроэнергии на линии электропередач в Кемеровской области".

Детали: Чем подтверждается его любовь к "украинским нацистам" и как это связано с Украиной – следствие не сообщает.

У него дома якобы нашли бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином, крепёжные болты с повреждённых ЛЭП, два пневматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, два боевых ножа, средства связи и коммуникации, содержащие схемы расположения военкоматов и отделений полиции г. Кемерово, а также личный дневник с рукописными записями, подтверждающими совершение им диверсий.

Задержанный якобы дает признательные показания.

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Темы: ФСБРосcияпропагандавойна
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