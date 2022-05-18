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На Київщині вже знайшли тіла 1 288 мирних мешканців – поліція

Ірина БалачукСереда, 18 травня 2022, 15:57
На Київщині вже знайшли тіла 1 288 мирних мешканців – поліція
Ексгумація тіл убитих окупантами мешканців Київської області. Фото з Facebook Нєбитова

Станом на 18 травня у Київській області виявили тіла 1 288 мирних жителів, убитих окупантами.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на начальника ГУ Нацполіції Київської області Андрія Нєбитова

Пряма мова Нєбитова: "На сьогодні є 1 288 тіл загиблих людей. Наголошую – цивільних! Більшість із них були застрелені з автоматичної зброї".

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Деталі: Він додав, що правоохоронці під час обстеження територій продовжують виявляти місця поховань убитих людей.

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Теми: Київська областьвійнажертви
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