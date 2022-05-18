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В Киевской области уже нашли тела 1 288 мирных жителей – полиция

Ирина БалачукСреда, 18 мая 2022, 15:57
В Киевской области уже нашли тела 1 288 мирных жителей – полиция
Эксгумация тел убитых оккупантами жителей Киевской области. Фото с Facebook Небитова

По состоянию на 18 мая в Киевской области обнаружили тела 1 288 мирных жителей, убитых оккупантами.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на начальника ГУ Нацполиции Киевской области Андрея Небитова

Прямая речь Небитова: "На сегодняшний день есть 1 288 тел погибших людей. Подчеркиваю – гражданских! Большинство из них были застрелены из автоматического оружия".

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Детали: Он добавил, что правоохранители при обследовании территорий продолжают находить места захоронений убитых людей.

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Темы: Киевская областьвойнажертвы
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