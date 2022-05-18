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У Росії кажуть, що воюють в Україні лазерною зброєю

Роман ПетренкоСереда, 18 травня 2022, 16:46
лазерний комплекс "задіра"

Віцепрем'єр РФ Юрій Борисов повідомив, що Росія використовує в Україні комплекси лазерної зброї "Задіра".

Джерело: Борисов, якого цитує ТАСС

Пряма мова Борисова: "Вони вже починають надходити до військ.

Так, перші зразки вже використовуються (у війні проти України – ред.)".

Деталі: За його словами, йдеться про лазерну зброю, яка нібито здатна "фізично вражати цілі, заощаджуючи дорогі ракети".

Росіяни не уточнили, на яких ділянках війни використовують таку зброю, а також які у неї успіхи.

Нагадаємо: Згідно з даними розвідки Британії, наступ Росії на Донбасі втратив темп і не зможе відновитися щонайменше протягом місяця, а системні проблеми продовжують наростати.

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Теми: Росіяпропагандазброявійна
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