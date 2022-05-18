У Росії кажуть, що воюють в Україні лазерною зброєю

Віцепрем'єр РФ Юрій Борисов повідомив, що Росія використовує в Україні комплекси лазерної зброї "Задіра".

Джерело: Борисов, якого цитує ТАСС

Пряма мова Борисова: "Вони вже починають надходити до військ.

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Так, перші зразки вже використовуються (у війні проти України – ред.)".

Деталі: За його словами, йдеться про лазерну зброю, яка нібито здатна "фізично вражати цілі, заощаджуючи дорогі ракети".

Росіяни не уточнили, на яких ділянках війни використовують таку зброю, а також які у неї успіхи.

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