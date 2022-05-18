Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В России говорят, что воюют в Украине лазерным оружием

Роман ПетренкоСреда, 18 мая 2022, 16:46
залерный комплекс "задира"

Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Россия использует в Украине комплексы лазерного оружия "Задира".

Источник: Борисов, которого цитирует ТАСС

Прямая речь Борисова: "Они уже начинают поступать в войска.

Да, первые образцы уже используются (в войне против Украины – ред.)".

Детали: По его словам, речь идет о лазерном оружии, которое якобы способно "физически поражать цели, экономя дорогостоящие ракеты".

Русские не уточнили, на каких участках войны используют такое оружие, а также какие у него успехи.

Напомним: Согласно разведке Британии, наступление России на Донбассе потеряло темп и не сможет восстановиться как минимум в течение месяца, а системные проблемы продолжают нарастать.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcияпропагандаоружиевойна
Главное сегодня

РосСМИ: 89 бойцов с "Азовстали" доставили в Таганрог

Зеленский заверил жителей оккупированных городов: Украина вернется

Пропагандисты РФ взяли паузу: не знают, как реагировать на поражения

В Госдуме РФ угрожают Украине ракетными ударами по штабам за обстрелы пограничных сел

Вице-премьер РФ предложил Украине покупать электроэнергию из захваченной Запорожской АЭС

Глава Евросовета выступил за срочную активизацию процесса расширения ЕС

Все новости...
Росcия
ФИБА запретила выступать России и Белоруссии на международных соревнованиях по баскетболу
ФСБ заявляет о задержании диверсанта и "сторонника украинских нацистов"
Президент подписал закон о защите украинцев, которых россияне лишили свободы
Последние новости
02:18
На юге ВСУ поразили 90 целей врага
01:57
Россия готовит "пресс-тур" из Ростова-на-Дону в оккупированные украинские города – ОК "Юг"
01:31
США готовы быть гарантами безопасности Финляндии и Швеции до их вступления в НАТО
01:07
аудиоНад Харьковщиной сбили самолет РФ, пилоты катапультировались - радиоперехват
00:50
Чехия меняет правила размещения украинских беженцев
00:48
Парламент Канады признал геноцидом депортацию крымских татар
00:39
"Депутинизация" мировой экономики и российский дефолт 3.0: экономические итоги
00:27
Весь вечер россияне били по Сумщине из САУ, минометов, автоматов, стрелкового оружия – ОВА
00:23
РосСМИ: 89 бойцов с "Азовстали" доставили в Таганрог
00:10
США предоставят Украине срочную продовольственную помощь на $215 млн
Все новости...