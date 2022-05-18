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В России говорят, что воюют в Украине лазерным оружием

Роман ПетренкоСреда, 18 мая 2022, 16:46
В России говорят, что воюют в Украине лазерным оружием
залерный комплекс "задира"

Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что Россия использует в Украине комплексы лазерного оружия "Задира".

Источник: Борисов, которого цитирует ТАСС

Прямая речь Борисова: "Они уже начинают поступать в войска.

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Да, первые образцы уже используются (в войне против Украины – ред.)".

Детали: По его словам, речь идет о лазерном оружии, которое якобы способно "физически поражать цели, экономя дорогостоящие ракеты".

Русские не уточнили, на каких участках войны используют такое оружие, а также какие у него успехи.

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Напомним: Согласно разведке Британии, наступление России на Донбассе потеряло темп и не сможет восстановиться как минимум в течение месяца, а системные проблемы продолжают нарастать.

Темы: Росcияпропагандаоружиевойна
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